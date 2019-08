Narva Ooperipäevad avab modernne ooperidraama Taanist

«DUST» toob lavale kliimakatastroofi ja päeva, kui saabub mõistmine, et homne pimedus on ilmselt veelgi suurem. Ajaloo jooksul on inimkond näinud küllalt kriise ja katastroofe, etendus pakub välja oma versiooni hetkel aktuaalsele teemale.

Laval on viis elusuuruses hämmastavalt inimesele sarnast nukku. Realistlikud ja tundlikud, naha ja näoga tegelased on aastatepikkuse töö tulemus, mille loomisel Taani nukunäitleja Svend E Kristensen on saanud inspiratsiooni Jaapani nukuteatrist. Näitlejatena osalevad etenduses Svend E Kristensen ning sopran Nina Sveistrup Clausen, kelle esinemist selle etenduse raames nimetas Taani kultuuriajakiri CPH Culture parimaks naisvokalisti rolliks ning etendust parimaks muusikadraamaks.

«DUST» (http://sewflunkfurywit.dk/stovdust/), mille on lavale toonud Taani projektiteater Sew Flunk Fury Wit, pälvis 2016. aastal Taani teatriauhindade jagamisel eriauhinna. Ei ole tavapärane, et täiskasvanutele loodud nukuetendus Taanis teatriauhinna pälvib.

Narva Ooperipäevadel on kavas:

BELLINI OOPER «NORMA» (R 30.08 /L 31.08 kl 19 Narva Kreenholmi Manufaktuur). Suure publikumenu saavutanud kaasaegse versiooni Bellini ooperist "Norma" tõi lavale Soome suurim ooperilavastaja Ville Saukkonen. Eestis etenduvad Bellini ooperid haruharva, seega kasuta võimalust!

BELLINI OOPER «NORMA» (R 30.08 /L 31.08 kl 19 Narva Kreenholmi Manufaktuur). Suure publikumenu saavutanud kaasaegse versiooni Bellini ooperist “Norma” tõi lavale Soome suurim ooperilavastaja Ville Saukkonen. Eestis etenduvad Bellini ooperid haruharva, seega kasuta võimalust!

JAZZ CAFE. SUSANNA ALEKSANDRA KVINTETT (L 31.08 lk 23 Narva Kreenholmi Manufaktuur). Laval on Eesti tippmuusikud, kelle esituses saab nautida nii autoriloomingut kui ka tuntuid džässipalade tõlgendusi. Solist Susanna Aleksandra haarab publikut oma karismaatilise lavaoleku ja sooja kõrvu paitava tämbriga.

KOGUPEREMUUSIKAL «JUKU». Maailmaesiettekanne (P 01.09 / P 08.09 kl 14 Narva Kreenholmi Manufaktuur) - Raimo Kangro ja Leelo Tungal kirjutasid teose juba 20 aastat tagasi, kuid lavale jõuab see alles nüüd. Etendus põhineb Juku naljadel. "See on erakordselt šikk ja väga vaimukas," ütleb lavastaja Andrus Vaarik.

HÄNDELI OOPER «ORLANDO» (R 06.09 kl 19 Narva Kreenholmi Manufaktuur). Armastuse pärast meelt heita või armastuse kaudu kasvada, alistuda armu- või võimuhullusele - neid ajatuid teemasid käsitleb etenduses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio ning barokkorkester.

OOPERIGALA (L 07.09 kl 19 Narva Kreenholmi Manufaktuur). Kõlavad hingestatud aariad ja lustakad duetid. Kava esimeses osas Viini klassika (Mozart) ja bel canto (Donizetti, Bellini) kaunimad meloodiad, õhtu teises pooles tuntumate ooperite «Carmeni» ja «Traviataga» hingekäristav emotsionaalsus.

KAMMERMUUSIKA KONTSERT (N 12.09 kl 18 Narva Linnus). Heliloojate Alfred Schnittke ja Louis Vierne loomingut esitavad Nina Kawaguchi (viiul), Egert Leinsaar (viiul), Karin Sarv (vioola), Ruslan Petrov (tšello) ja Anneli Tohver (klaver)

KONTSERDID IDA-VIRUMAA MÕISADES:

• 2.09 kl 19 Narva Ooperipäevad Polaarmõisas – tuntud ooperiaariaid esitavad Sigrid Mutso (sopran) ja Piia Paemurru (klaver)

• 3.09 kl 19 Narva Ooperipäevad Saka mõisas - kavas J.S. Bach, Paganini, Piazzolla jt, esitab Mizuki Shindo (flööt)

• 4.09 kl 18 Narva Ooperipäevad Mäetaguse mõisas - tuntud ooperiaariaid esitavad Atlan Karp (bariton) ja Anneli Tohver (klaver)

• 5.09 kl 19 Narva Ooperipäevad Toila Spa Hotellis - kavas Arvo Pärt, J.S. Bach, Manuel de Falla jt, esitavad Nina Kawaguchi (viiul) ja Maila Laidna (klaver)

LENFILMI KINOÕHTUD NARVA KREENHOLMI MANUFAKTUURIS:

• 4.09 kl 18.00 LIND/ПТИЦА (Lenfilm, 2017), komöödia-draama, peaosas Ivan Ohlabõstin

• 5.09 Kl 18.00 HÜVITIS/ КОНТРИБУЦИЯ (Lenfilm, 2016), ajalooline detektiivifilm