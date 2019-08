Napalm Deathi Tallinna kontserti soojendavad kodumaised artistid

Zahir on Eesti rokkbänd, mis alustas 1993. aastal roki ja müraga eksperimenteerimist Tallinna Kunstiülikooli pööningu lasketiirus. Zahir on eelkõige live-bänd, kriitikute hinnangul vilisev, roomav, ründav, raevukas rokk.

Intrepid on viieliikmeline death metal bänd Tallinnast, mis on tegutsenud alates 2016. aastast. Bänd on avaldanud ühe EP «Empress of Devastation», valmimas on ka debüütalbum.