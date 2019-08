Rookülas tähistakse filmi «Hukkunud Alpinisti hotell» 40. sünnipäeva

Lisaks loob ürituse jaoks uue 30-minutilise filmimuusika töötluse Taavi Kerikmäe ja oma nägemuse filmikaadritest seab VJ sessioonina kokku Andres "Tencu" Tenusaar. Lavale astub ka Sandra Nurmsalu. Muusikud esinevad erikujulisel loodusesse sulanduval laval ja pilt projitseeritakse ümmargusele ekraanile. Maastikul on quatro-helisüsteem.

Samal ajal ilmestab Nõmbra Valguse esinemispaika maastikule kujundatud müstiline rada valgustaiestest, kokku 15 valgustaiest meilt ja mujalt, autorite seas on Margus Kontus, Angela Ramirez Fellowes Mehhikost, Aleksander Bachman, Jose Muñoz Kolumbiast, Iiris Müntel, Leonardo Meigas, Peeter Laurits. Muusikalisi maastikke aitavad kujundada Maria Korepanova, Silvia Ilves ja Diederik Timmermans.

Pärast elavat esitust toimub ka pidulik öökino projekti “Eesti film 100“ raames taastatud "Hukkunud Alpinisti hotelli" linastusega. Valgusfestivali tiim on korraldanud Nõmbra Karjamõisa alal juba aastaid Kõrvemaa Filmiõhtuid. Seekord oleme lisanud vabaõhukinole valguskunsti ja muusika, ning tulemuseks on täiesti uus sulam, mis loob metsaradadel, lagendikel ja niitudel sadu kordumatuid pildimaastikke. Päeva programmis on veel mitmeid tegevusi nii suurtele kui väikestele. Saab avastada Metsarestorani ande ja ööbida hämmok- ehk võrkkiigekülas.