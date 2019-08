Muinastulede ööl toimub Tahkuna tuletornis Rainer Jancise soolokontsert

Muinastulede ööl, kui lõkked kõikjal Eesti rannikul suvehooaja lõppu tähistavad, juhatab maagilises Tahkuna tuletornis õhtu oma soolokontserdiga sisse Rainer Jancis. “Põhjus, miks mind nii harva improviseerimas näeb on see, et olen hõivatud Metro Luminaliga, kellelt veel sel aastal ilmub uus helikandja.” Käesolev kontsert on üks vaid kahest käesoleva aasta jooksul toimuvast soolokontserdist.

Rainer Jancis on multiinstrumentalistist vabakutseline muusik, helilooja ja produtsent. Aastatepikkune loominguline tegevus ei ole piirdunud vaid muusikalise loometööga - kunstnik on olnud kaasategev ka performance-kunstis ning teistes interdistsiplinaarsetes koostööprojektides nii Eestis kui väljaspool kodumaa piire. Originaalne helilooming on aastate jooksul täiendanud erinevaid videokunsti töid, filme, etendusi, TV helikujundusi jpm. Laiemale avalikkusele on Jancis tuntud kultusbändi Metro Luminal asutaja ja vedurina.

Seega ei tasu harvaesinevat võimalust kasutamata jätta ühelgi kitarrimuusika austajal.“Minu kontserdid on põhjalikult ettevalmistatud ja eesmärgiks on iga sellise esinemisega näidata mingit uut taset. Omamoodi on need ise-endale kehtestatud eksamid. Vaatamata sellele, et muusikaline osa on kohapeal komponeeritud, ümbritseb seda hoolega selekteeritud struktuur, mida olen täiustanud aastaid.”