Helilooja Alo Mattiisen sai mälestuspingi

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et suur au oli mälestuspink avada just Eesti taasiseseisvumispäeval. «Alo Mattiisenit küll kahjuks meie seas enam ei ole, kuid ta oli, on ja jääb laulva revolutsiooni ning Eestile taas kätte võidetud vabaduse sümboliks,» lisas linnaosavanem.