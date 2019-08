Avatakse elamusnäitus Balti keti 30. sünnipäevaks

“Balti keti näitus tuletab meelde ühtsustunnet mitte ainult eestlaste vaid kõigi kolme Balti riigi rahvaste vahel. See on hetk ajaloost, kus meil on väga palju õppida - üheskoos tegutsemist, kokkuhoidmise tahet ning tulevikulootust,” rääkis okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juht Keiu Telve. “Näituse ettevalmistamine on näidanud, et ka toona olid inimestel erinevad tulevikunägemused ja maailmavaated, aga nendest olulisem oli ühine väärtussüsteem ning usk iseseisvusesse. Lennart Meri on öelnud, et oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. See peaks olema ka täna samamoodi kui 30 aastat tagasi,” lisas Telve.