Stiilipuhas külm juhtum

Praeguses tõeliste kuritegude lembuses, mis inimesi vallanud on (Netflixi oma «Making a Murderer» või «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes»), on «Mindhunteri» valmimine igati mõistetav. Inspireeritud tõestisündinud juhtumitest 1970. aastatel, kahest päris agendist, kes otsustavad hakata kuritegude lahendamiseks tegema psühholoogilist süvaanalüüsi, vesteldes sarimõrvaritega, ehk nagu nemad neid tol ajal nimetasid, «korduvate mõrvaritega», et hakata looma veel tabamata sarimõrvarite profiile.