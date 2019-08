Tööpäev täis takistusi, viivitusi ja kõrvalekaldeid

Film «Anna mulle vabadus» on pööreterohke ja ebatavaline, kuid sügavalt inimlik tragikomöödia, mis kasvatab esimeses pooles sedavõrd hästi narratiivset pinget ja empaatiat tegelaste suhtes, et jõuab rahuldava emotsionaalse kulminatsioonini ka siis, kui tundub, et vahepeal sai kütus otsa ning lõpuni sõidetakse pelgalt aurude peal.