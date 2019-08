Skeneraator – skene-generaator

Isegi rohkem kui festivali line-up on mind siia meelitanud Skeneraatorit ümbritsev mõttelaad ja varasematel aastatel üritust väisanud sõprade head sõnad. Tundub, et tegu on jäädvustamisväärilise ettevõtmisega, ja tunnen juba ette puhast rõõmu võimalusest anda oma panus võrdlemisi väikese kogukonna enesekehtestamisse.

Ajal, mil igal nädalavahetusel toimub üle Eesti ridamisi festivale, mille esinejate nimekirjad suuremal või vähemal määral kattuvad, ei püüa Skeneraator kellegagi sarnaneda. Nii ei leia end Eesti esimese desert-festina tutvustava ürituse mitmekesisest line-up’ist ühtegi peibutusparti, kes oma laiemale üldsusele tuntud nimega võiks siia ekslikult masse juurde meelitada. Ürituse fookus ja sihtgrupp on kindlalt paigas ja on algusest peale selge, et kõik, mis juhtuma hakkab, on täpselt selline, nagu ta olema peab.