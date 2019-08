Uus Matrixi film on tulekul!

«Me oleme kohutavalt elevil Lanaga koos Matrixi-maailma tagasi minemisest,» ütles Emmerich. «Lana on tõeline visionäär — ainuline, originaalne ja loov filmitegija — ning me oleme väga rõõmsad selle üle, et ta kirjutab, lavastab ja produtseerib selle uue peatüki Matrixi universumis.»

​«Mitmed küsimused, mida Lily ja mina 20 aastat tagasi oma reaalsuse kohta küsisime, on tänaseks ainult ajakohasemaks muutnud. Ma olen väga rõõmus, et need tegelased on leidnud tee tagasi minu ellu ja tänulik veel ühe võimaluse eest töötada koos oma imeliste sõpradega,» ütles Lana Wachowski ametlikus teates.