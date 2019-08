Tühikäigul töötav dialektika

Ehkki sel kümnendil on Birgitta lavale pääsenud ooperitruppe ka teistest riikidest, korduvad Helikoni ja Novaja nimed selle festivali programmis otsekui refräänina. Tänavu oli taas Novaja kord. Varem on see teater Eestis etendusi andnud 2006. aastal Pärnu ooperipäevadel ning 2007., 2008. ja 2010. aastal Birgitta festivalil.

Teose nimitegelane, eakas õpetlane Faust vahetab Goethe originaalis spirituaalse kapitali (surematu hing) bioloogilise kapitali (nooruse ajutine tagasitulek) vastu ning kehastab sellega alatiselt uutele teadmistele ja kogemustele avatud väsimatut vaimu, milles Oswald Spengler on näinud õhtumaa inimese kujundlikku koondkuju. See teos peaks ideaalis laenama oma dramaturgilise pinge ning kaasa- ja järelemõtlemist vääriva sisu küsimustest: kas see on hea diil? mida oma tagasiostetud noorusega peale hakata, millise ideaali teenimisele pühitseda ja ohverdada oma elu?