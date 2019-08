Kontserdil kuuleb ainulaadset sümbioosi oboest ja soprani häälest

Riivo Kallasmaa on töötanud Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris, Rahvusooper Estonia ja Vanemuise sümfooniaorkestris, Soomes Turu Filharmoonikutes ning Pori Sinfoniettas. Samuti mängib ta tihti Tallinna Kammerorkestri ridades ja Paavo Järvi juhitud Eesti Festivaliorkestris. Solisti ja kammermuusikuna on Riivo Kallasmaa esinenud mitmetel klassikalise muusika festivalidel üle Euroopa.

Jaanika Kuusik laulab alates 2010. aastast gregoriaani ansamblis Vox Clamantis, millega on kontserte andnud festivalidel üle kogu maailma. Kuusik on laulnud solisti osa mitmetes suurvormides nagu A. Pärdi “Passio”, J. S. Bachi „Johannese passioon”, G. F. Händeli “Dixit Dominus”, A. Vivaldi “Gloria” jpt. Solistina on Kuusik üles astunud Tallinna Kammerorkestri, Israel Camerata (Iisrael), ansambel Barrocade (Iisrael) jpt ees.