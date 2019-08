Kirjastuselt Tänapäev on ilmunud Sergei Dovlatovi kaks emigratsioonis kirjutatud autori enda eluga seotud romaani. «Leivatöö» (1985) on literaadist hädavarese märkmed, neist osa ka Dovlatovi Tallinna-perioodist, «Võõramaa naine» (1986) aga irooniline sissevaade Vene emigrantide kogukonda. Teosed on tõlkinud Jüri Ojamaa.