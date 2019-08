Ilmunud on Millenniumi-sarja viimane raamat

Stieg Larssoni triloogiat on praeguseks üle terve maailma müüdud enam kui 86 miljonit eksemplari. David Lagercrantzi esimene eraldiseisev järg Millenniumi-triloogiale pealkirjaga «See, mis ei tapa» ilmus 2015, teine osa «Mees, kes otsis oma varju» ilmus 2017 ja seni on raamatuid müüdud 14 miljonit eksemplari. Kokku on Millenniumi-sarja müüdud 100 miljonit eksemplari. Raamatute põhjal on valminud mängufilmid nii Rootsis kui ka USAs.