Anna Parmas: «Naise peamine probleem on mees»

Kuidas teha komöödiat lahutusest nii, et see ei mõjuks alavääristavalt, vaid paneks mõtlema ning annaks lootust? Vastust teab sellise filmiga tänavu Venemaa peamisel kinofestivalil Kinotavr kõige rohkem preemiaid võitnud Anna Parmas, sõjaeelse Ambla konstaabli lapselaps ja Eesti kodanik. «Esimene film tuleb teha sellest, mida sa tead. Edasi võib juba eksperimenteerida ja fantaseerida. Naistest, kes on lahutamise seisundis, tean ma hästi. Selles filmis on elemente isiklikest läbielamistest,» rääkis eesti juurtega ning viimased kolm aastat perega Tallinnas elav Anna Parmas (49) Postimehele.