Algab Endla Teatri 109. hooaeg

Endla Teatri 109. hooaeg algab juba 23. augustil, kui Endla Küünis etendub romantiline komöödia „Tantsutund“. See on lugu ühest ebatavalisest suhtest ja armastuse tervendavast jõust, mis seab uude valgusse nii mõndagi sellest, mida me oleme harjunud „normaalseks“ pidama. Samal nädalavahetusel etenduvad veel ka igihaljas komöödia „Vedelvorst“ ja Endla publikulemmik 2015 „Kõik naistest“.