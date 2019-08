Vene Teatri uuslavastus toob lavale Tšehhovi «Kolme õe» jätkuloo

«Ma armastan seda Tšehhovi näidendit väga, mulle on lähedased ja olulised need kolm kangelannat ja mind on alati huvitanud küsimus – mis sai õdedest edasi, milliseks kujunes nende saatus? Kaks aastat tagasi sain Tallinnas tuttavaks kolme suurepärase näitlejannaga – Liidia Golovataja, Jelena Jakovleva ja Liilia Šinkarjovaga – kelle õlgadel on arvukalt säravaid rollilahendusi ning kes on Vene Teatri ajaloomälu kandjad. Neid kolme näitlejannat on aastakümneid sidunud erakordselt kokkuhoidev ning toetav sõprus, nad on üksteisele nagu lähedased pereliikmed. Sellest tekkiski mul idee luua koos nendega järg Tšehhovi «Kolmele õele»», räägib lavastaja Filipp Loss ning lisab: «Meie näidendis on õed üle elanud sõja ja revolutsiooni ning me kohtume nendega uute tõsiste katsumuste lävel, 1941. aasta mais. Õed on oma majas üles kasvatanud venna Andrei lapsed Bobiku ja Sofiakese, kes on ühtlasi nagu õdede endi lapsed. Nüüd on majas kasvamas juba kolmas põlvkond, lapselaps Nataša. Prozorovite majas püsivad ka kõige raskematel aegadel muutumatutena moraalinormid, vaimsus ja usk…»