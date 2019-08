Ivan Sergejev: kultuuri abil on võimalik oma olukorda muuta

Isiklikus plaanis näen, et mu missioon on linnaarendus – kõikidest aspektidest. Nii mitmel viisil, kui ma saan. See ongi see, miks ma tegelen peale kõige muu ka kultuuripealinna projektiga. Või Station Narva festivaliga. Või teen igasuguseid väikeseid koolitusi.

Arhitektuur ja planeerimine ei piirdu ainult joonestamise või planeeringute väljatöötamisega. Pigem usun, et kõigepealt tuleb arendada inimesi, kes linnas elavad – siis need inimesed loovad enda ümber ise seda ruumi, mida nad tahavad. Seepärast ongi kultuuripealinn ja need festivalid. Need on linnaehituslikud asjad, mis arendavad linna mainet ja selle elanike soovi siin üldse aega veeta... Ja seeläbi arendavad nad ka linna. Siin on üldse mõtet ehitada ainult siis, kui inimesed tunnevad end koduselt, tunnevad, et on osa Narvast. Ja sellepärast ma tajun, et just selle tunde tekitamine on osa nii linnavalitsuse struktuuri missioonist üldisemalt kui ka kitsamalt minu isiklikust missioonist.