Naiskunstnikud Pallasest

Galerii kolme korrust hõlmaval näitusel on esindatud erinevatel loomingulistel aladel tegutsenud ja tegutsevad mitme põlvkonna naisautorid, kes on jätnud selgelt isikupärase jälje eesti kunsti ning paljud neist pedagoogidena ka erialaharidusse. Nad on õppinud Pallase kunstikoolis 1920ndatest 1940ndate keskpaigani ja jätkanud või alustanud Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis, mille õppejõudude valdav enamus olid Pallase lõpetanud kunstnikud.