NUKU teatri uus hooaeg esitab keerukaid teemasid mängulises ja humoorikas võtmes

Teater alustab pärast suveperioodi etendustega taas 1. septembril, esimene uuslavastus jõuab lavale 15. septembril, mil Mirko Rajase lavastatuna esietendub „Röövel Hotzenplotz”.

Pöörases röövlimöllus praevorstide ja paukseentega vahetatakse maske ja rolle ning mängurõõmu ja lustiga piilutakse hirmuäratavamate maskide taha, kust võib leida õrna hinge ja hella südame. Lavastus on vanusele 7+, kuid sobib ka lasteaedade vanematele rühmadele. Lavastaja on kutsunud kunstnikuks Kalju Karl Kivi ning rütmikonsultandiks Reigo Ahvena.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on NUKU teatri algava hooaja kesksed märksõnad värske algupärane dramaturgia, kirjandusklassika, elujaatav mängurõõm ja huumor.

„Uue hooaja uuslavastustes annab tooni keerukate probleemide puudutamine mängulises ja humoorikas võtmes. Mitmes loos pannakse mängu piirid proovile. Kui kaugele saab ja võib mänguga minna? Kuidas mõjutab mäng elu ja vastupidi? Uuslavastused kutsuvad kaasa mõtlema,” ütles Rajas. „Soovime käia kasvava inimese kõrval, avardades tema tajusid, peegeldades tema maailmatunnetust, aidates tundma õppida iseennast ja maailma. Selline lähenemine ei sea valikutele rangeid piire, vaid annab tarviliku tugipunkti loomingulisteks otsinguteks.”

Soome lavastaja ja näitleja Merja Pöyhönen toob lavale nuku- ja visuaalteatrilavastuse noortele ja täiskasvanutele, William Shakespeare’i „Tõrksa taltsutuse”. Pöyhöneni jaoks on see tema neljas tõlgendus Shakespeare’i näitemängudest ja lavastuse jaoks on uue tekstiseade loonud Rein Raud, kelle sõnul oli „Tõrksa taltsutus” originaalis publikut lihtsate vahenditega naerutav lugu sellest, kuidas naine peab teadma oma kohta.

Raua seades on „Tõrksa taltsutus” eelkõige lugu kahest noorest inimesest, kes seisavad silmitsi võltsi ja petliku maailmaga, kus nad mõlemad on muutunud omamoodi marginaalseteks kujudeks. Kohtumine teineteisega toob nende ellu aga pöörde. Kunstnikuks on Rosita Raud.

William Shakespeare’i „Tõrksa taltsutuses” mängivad teiste seas ka Jevgeni Mossejenko ja Laura Kukk. FOTO: Siim Vahur

Noorematele kui 5aastased mängitakse alates 17. novembrist eesti rahvajutul põhinevat lavastust „Päike, Kuu ja tähed”, mille lavastab Polina Stružkova Venemaalt. Lavastuses otsitakse koos väikeste vaatajatega vastuseid küsimustele: Kuidas maailm tekkis? Miks on taevas nii kõrgel? Mis on pealpool pilvi? Õmblustöökojaks kujundatud teatrisaalis saab näha pabernukuteatrit väikeses kohvris ja varjuteatrit suurel lavataeval ning etenduses ka ise kaasa mängida.

1. detsembril esietendub külalislavastaja Kaili Viidase käe all Ott Kiluski spetsiaalselt NUKU teatrile kirjutatud näitemäng „Vapruse värinad”, mis räägib seiklusliku loo üksteise aitamisest, eneseületamisest ja teineteisemõistmisest.

August Kitzberg „Tuulte pöörises” vanusele 14+ esietendub veebruaris Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpulavastusena, ja jätkab noortele suunatud kodumaise kirjandusklassika tõlgenduste rida NUKU teatris. Lavastajaks Mihkel Kohava EMTA lavakunstikoolist.

Märtsis jõuab esietenduseni lavastus vanusele 12+. Pööraselt absurdimaiguline, fantaasiarikkalt äraspidine ja mitmekihiline noortelavastus ühelt eesti teatri intrigeerivamalt ja hinnatumalt lavastajalt Renate Keerdilt, kelle lavastuse pealkiri ja teemad selguvad alles töö käigus.

Priit Pärna „Tagurpidi” on tõlgendus eesti animatsiooniklassiku loomingust. See on lugu poisist, kes teeb kõike tagurpidi ja kes saadetakse onu juurde külla Tagurpidi-Antslasse, päris ehtsasse tagurpidimaailma. Dramatiseeringu on teinud Donald Tomberg koos loo lavastaja Leino Reiga. Vanusele 7+ mõeldud lavastus esietendub mais. Suvelavastusena esietendub Jaanika Juhansoni näidendivõistlusel auhinnatud „Kummituste suvi”, mille lavastab Mirko Rajas.