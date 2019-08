Sõltumatu Tantsu Lava avab uue hooaja koreograafiraamatu esitlusega

20. septembril esietendub Indrek Korneli ja Sõltumatu Tantsu Lava kaasproduktsioonis valmiv lavastus “Mu nimi on Xiaodie but you can also call me baby”, mis vaatleb inimese ja tehnoloogia vahelist suhet. Kas on võimalik virtuaalsesse maailma eksida, uppuda, aga samas leida selles ka midagi päästvat? Lavastusmeeskond on saanud inspiratsiooni Jaapani ühiskonnas väga levinud psühholoogilisest häirest Hikikomori. Häire väljendub seisundis, kus inimesed on võimetud mitmeid kuid väljuma oma toast ning igasugune soov suhelda välismaailmaga on kadunud. Tagajärjeks on ühiskonnast eemale tõmbumine ja endasse sulgumine.