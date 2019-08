VAT Teatri hooaega alustab Katariina Undi lavastus

Pulitzeri preemiaga pärjatud näidend, originaalpealkirjaga „Gammakiirte mõju kosmilistele saialilledele”, on lugu üksikemast ja tema kahest teismelisest tütrest.

Elu hammasrataste vahele jäänud ning illusioonidesse klammerdunud Beatrice üritab päästa oma õrnas eas tütreid reetliku maailma kurjuse ja ebaõigluse käest, aga kuidas ja kust leida inimeseks olemise jõudu, kui elupõlguse söövitav kiirgus on jõudnud sügavale südamesoppi? Rahvusraamatukogu Tornisaalis etenduvas kriipivas loos on laval Triinu Meriste (Ugala Teater), Loviise Kapper, Elena Koit ja Katariina Unt.

Juba 27. septembril on oodata järgmist esietendust. KUMU auditooriumis jõuab rahva ette poliitilistest intriigidest ja inimlikust manipulatsioonist pajatav „Pariisitar”, mille autor on hinnatud telesarja „Kaardimaja” looja Beau Willimon ja lavastaja Aare Toikka. Lavastuses mängib peaosa Katariina Tamm ning teistes osades on Merle Palmiste (Eesti Draamateater), Henessi Schmidt, Margus Prangel (Von Glehni Teater) ning Tanel Saar..