Kultuuripealinn Tartu toibub võidust

«Kõik töötasid kogu aeg maksimumvõimsusel,» lisas ta. «Isegi kui vahepeal tundus, et Narvas hetkeks asjad raugesid, siis Tartu ei peatunud hetkekski. Me ei arvanud hetkekski, et see tiitel on meil käes – töötati kogu aeg sama võhmaga edasi. Leiti partnereid juurde, töötati projektidega edasi.»