Etenduskunstide festival SAAL Biennaal kulmineerub Euroopa tipptegijate lavastustega

Neljapäeva õhtul avab Noblessner Shipyard oma uksed Serious Serious poolt korraldatud ürituseks Summertime Offline, kus performance'ite, live muusika ja DJ set'idega astuvad üles Sandra Kosorotova, Pire Sova, Keiu Krikmann, Ando Naulainen, Kisling, Renzo van Steenbergen, Benzokai, Mihkel Kleis, Wondering o.

Neljapäeval ja reedel etendub neljal korral Tallinna Õpetajate majas Itaalia kunstniku Francesca Grilli eriline lavastus “Sparks”, milles osaleb 11 eesti last, kes on koos lavastajaga nädal aega Tallinnas töötanud. Lavastus on valminud SAAL Biennaali kaasproduktsioonina.

Festival on siiani toimunud täissaalidele ning lavastuste piletid on ka sel nädalal juba välja müüdud, kuid võimalik on veel registreeruda Madlen Hirtentreu “Kliinik pärast paati” sessioonidele ning tulla neljapäeva õhtul Serious Serious üritusele Summertime Offline Noblessner Shipyardis.