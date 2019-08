Valminud on online-näitusekalander

Kunstihuvilised saavad nüüdsest Eesti ja lähiriikide näituste kohta infot ammutada rahvusvahelisest veebipõhisest näitusekalendrist noar.eu keskkonnas, mis koondab kokku märkimisväärsed kunstisündmused Eestis, Lätis, Leedus ja Põhjamaades. Hetkel on kalendris välja toodud enam kui 100 näitust või häppeningi.

Näitusekalendri idee autori ja kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orni sõnul sündis kalender praktilisest vajadusest. „Kunstiostjad ja -huvilised küsivad meie käest sageli soovitusi, et millistele näitustele minna, seda nii Eestis kui naaberriikides,“ selgitab Orn.

Tema sõnul on näiteks Helsingisse, Stockholmi või Riiga sõites üsna keeruline hakata otsima kaasaegse kunsti galeriisid ja muuseume, kui isegi asutuste nime ei pruugi teada. Teinekord võib kulutada veebis surfamisele tunde, kuid ikkagi ei pruugi kõige silmapaistvama kaasaegse kunsti näituse infot üles leida.

„Näitusekalendri eesmärk on koguda info lähiriikide olulisemate kunstisündmuste kohta ühte keskkonda – kalendrist saab üle veebi mugavalt otsida täna avatud ja tulevasi kunstinäitusi linnade või riikide kaupa, vaadata, kus kunstisaal asub, millal on see avatud ja lugeda näituse tutvustusi,“ selgitab Orn.