Kringlialusena kasutatud maal tuuakse näitusele

Tegemist on „Pallas 100. Kunstikool ja kultus“ kõrvalnäitusega, mis koosneb kahest osast. Esimene väljapanek oli avatud maist augustini ja teine 30. augustist oktoobri lõpuni.

Näituse esimese osa keskmes olid põlvest põlve ühes peres hoitud teosed. Teine osa on kokku pandud töödest, millega kaasnevad peamiselt huvitavad leidmis- või saamislood. Näiteks on väärtuslikke töid leitud ostetud maja pööningult või on teoseid päästetud sõjakeerisest.