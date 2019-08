Ideaalne poplaul on epifaania, midagi sellist, mis tekitab tunde, et just sel hetkel pole midagi tähtsamat olemas. Ja ainult just sel hetkel. Kui lugu on läbi, võib tulla järgmine, mis tekitab täpselt samasuguse tunde, nii et too eelmine võib ununeda täiel määral. Ideaalne popmuusika võtab su korraks endale ja laseb pärast seda ehk sama kiiresti lahti. Ideaalne poplugu on efektiivne pluss veel midagi.