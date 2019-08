Iraanis on minu jaoks ikka midagi deliirselt sillerdavat. Või mis Iraanis, pigem minu kujutlustes Iraanist. Ma pole Iraanis käinud, kuid kujutlusi on üksjagu. Iraanil on mitmesugustel põhjustel õnnestunud siseneda mu kujutlusruumi ja teha seda küllalt mõjusalt.