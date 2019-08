Uued tuuled Postimehe naljanurgas

Armas lugeja! Mul on rõõm teatada, et tolerastia ja lõõpimisega on Postimehe naljaküljel nüüd lõpp! Me ei hakka raiskama väärtuslikku leheruumi madala komejandi peale. Nüüdsest avaldame ainult ausaid uudiseid, kirjutame asjadest nii, nagu nad on. Lisaks jääb ka väike naljanurk, mis vahendab toekat tõsiseltvõetavat kvaliteethuumorit.