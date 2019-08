Tagantjärele armastus

Aga mina ütlen: „Jah, on vaja.“ Sest iga põlvkond valgustab seda perioodi uuesti ja teistmoodi. Iga põlvkonna jaoks sünnivad sellest uued teadmised ja äratundmised. Ja iseäranis praegusel ajal Saksamaal, kus natsionaalsotsialism, rassism ja antisemiitlus uuesti kasvavad, on hädavajalik osutada sellele, kuidas need asjad toona alguse said ja kuhu nad välja viisid.

Oma Tartu kohtumisel rääkisite vägivallast ja rusikaõigusest oma lapsepõlves, sellestki, et seal piirkonnas, kus te üles kasvasite – Ruhri piirkonnas –, lahendati paljusid asju vägivalla kaudu. Ka perekonnas ei olnud teil otsest õrnust, pigem oli tavapärane, et asju lahendati afektiivselt, midagi lõhuti, karjuti. Eesti meediasse jõudis sel kevadel Eero Epneri põhjalik sissevaade perevägivalda (EE 8.05.2019). Olles ka ise selle temaatikaga tegelenud, olen endalt küsinud, kas eksisteerib otsene seos sõja järelmõjude, Eestis ka nõukogude aja ning tänapäevani jätkuvalt suure lähisuhtevägivalla vahel.

Kui sa oled üles kasvanud natsionaalsotsialismi ajal, nagu olid minu vanemad, siis sa ei tundnud ju midagi muud. Sel ajal seisnes pedagoogika teatavasti selles, et asjade üle ei arutatud, vaid sulle anti vastu näppe või kukalt, kui sa sõna ei kuulanud. Selle andsid vanemad lõppude lõppuks ikkagi ka oma lastele edasi. Iseäranis proletaarses miljöös, kust ma ka ise pärinen, ei arutletud. Seal öeldi, sa teed nüüd seda ja kui sa seda ei tee, siis saad vastu kuppu.

Mis seal keskkonnas toimus, seda peetakse praegu lapse väärkohtlemiseks. Tänapäeval ei kujuta keegi enam endale ette, et nii saab lapsi kasvatada. Siis peksti nii, et veri oli väljas, ja see ei tekitanud vanematel südametunnistuse piinu. Eksisteeris ka see nagu muuseas öeldud lause: „Mind see ju ka ei kahjustanud.“ Juba see lause ise näitab, kui sügav on tegelik kahju. Aga seda ei suutnud minu vanemad mõista.

Te kirjeldate oma romaanis uskumatult alandavaid olukordi. Porilombist vee joomine on üks üsna süütu näide. Kuid teie romaanide tegelased jäävad kogu alandusest hoolimata inimesteks ja inimlikuks. See on uskumatult suur saavutus ja mõjub minu hinnangul lunastavalt.

Võibolla on see seotud sellega, et kirjandus ei tohi olla ideoloogiline. Kirjanduse ülesanne ei ole pooli valida, ei ideoloogiaid ega inimgruppe eelistada, vaid näha inimest.

Kirjanikku ei iseloomusta mitte niivõrd keele meisterlikkus, vaid kaastunde ja sisseelamisvõime meistriks olemine. Seetõttu on ka nii, et iga kunstiteos, ka kõige tumedam, sisaldab peent valgusekiirt, utoopiat. Nimelt seda, et inimene on parem, kui me tast seni oskasime arvata ja oodata.

Keel on aga tugevalt seotud sellega, kuidas kaastunne üldse tekkida saab. Teie enda tekstid reedavad, et olete nii keele- kui ka sisseelamisvõime meister.

Teate, on olemas kirjandust, mis on kirjutatud üsna halvasti. Näiteks Dostojevski – tema romaanid ei ole käsitööaspektist vaadates kuigi head, seda märkas juba Hemingway. Kuid tema romaanid mõjuvad ja isegi väga. Need põhjustasid kogu põlvkonnas revolutsiooni. Kuidas on see võimalik? See pole pelgalt keele küsimus, vaid millegi muu. Asi on ju selles, kuidas suudab kirjanik lugejas tekitada tunde. Seda saab tekitada meisterlike lausete kaudu, aga seda saab luua ka tõeliste lausete kaudu.

Kas ma saan õigesti aru, et lause sisemine tõde, millest olete rääkinud, koosneb nii keeletajust kui ka kogemusest? Tartus sain teada, et olete töötanud ka kirikuteenrina ja et olete üles kasvanud katoliiklikus keskkonnas. Piibel ja piibitekstid on teie jaoks muuhulgas ka poeetilised allikad. Teie kogemused ulatuvad omakorda lõpututest juhutöödest kuni kaugete reisideni.

Kindlasti on nii, et kõik need ametid, mida ma pidanud olen, ja kõik reisid, mida ma olen ette võtnud, moodustavad minu eluülikooli, see on minu väljaõpe. Ja see ei ole sugugi olnud kõige halvem. Ma olen jätkuvalt arvamusel, et kirjandus, mis mind enim puudutab, annab mulle tunde, et autor teab, millest räägib, et ta ei ole kirjapandut pelgalt välja mõelnud, vaid on selle läbi elanud.