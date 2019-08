Vikerkaar loeb. Spiraali lagunemine

Kui Marcel Proust andus enesevaatlusele, mälu ja muljete õilistamisele, James Joyce banaalsuste estetiseerimisele, Thomas Mann mütoloogiliste tungide vaibumatu mõjujõu näitamisele, siis kõik nad seadsid oma romaanides esikohale kunsti ja kunstnikud. Broch aga suhtub nii esteetilisusse kui ka romaanižanri kahtlustavalt. Tema tegelased on keskpärased või üle keskmise juhmid – sest just niisuguste kaudu väljendub ajavaim kõige ilmekamalt. „Kuutõbised“ on ideeromaan – aga erinevalt Dostojevski, Gide’i või Huxley ideeromaanidest on selle ideeromaani tegelased ise mõttelagedad.

Wilhelm II aegsel Saksamaal toimuvaid sündmusi lahutavad 15-aastased intervallid: 1888, 1903, 1918. Esimene osa, „Pasenow ehk Romantika“ jutustab Preisi junkrust, tema suhetest isa, armukese, sõbra ja tulevase abikaasaga. Joachim von Pasenow’ romantilisus avaldub eelkõige konventsionaalses eluvõõruses. Ta usub jumalat, tal on aristokraatlikud arusaamad aust. Aga just see teeb ta inimsuhetes vastutusvõimetuks.

Pasenow’ probleeme aitab korda ajada endine kursusekaaslane sõjaväekoolist Eduard von Bertrand. Kuid tänu asemel suhtub Pasenow oma deklasseerunud kaaslasesse vaistliku kahtlustusega.