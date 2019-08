Maltal kohtub ajalugu müsteeriumiga

Las Vegasesse on tähelepanuväärselt maitsetul kombel kokku kogutud Eiffeli torni, Vabadussamba, Egiptuse sfinksi ja veel mõne muu ilmakuulsa rajatise koledad turukoopiad. Maltal on pea kõigist ajastutest jäänud maha ehedad jäljed, nii et ajaloohuvilise jaoks on Malta üleni nagu üks suur ja põnev vabaõhumuuseum.