Eesti Laul 2020 konkurss on tänasega avatud

Aasta oodatuim muusikasündmus Eesti Laul läheb uuele lauluvõistlusele vastu uuenenud põhimõtetega. Sel aastal oodatakse konkursile valmis lugusid, mitte demosid nagu varasematel aastatel. “Uuendusega soovime veelgi rohkem tõsta laulude ja seeläbi kogu Eesti Laulu kvaliteeti, millest võidavad nii muusikud kui ka kõik kaasaelajad,” märgib Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja lisab, et kui varem said artistid ja autorid lugusid poolfinaali eel veel täiustada, siis tänavu peab esitama konkursile juba võistluslaulu lõpliku versiooni ja masteri. “Kuulutasime konkursi seetõttu välja ka kohe septembri alguses, et kõikidel oleks aega oma lugusid põhjalikult ette valmistada,” lisab ta. Eesti Laul 2020 konkursi tähtaeg on 6. november kell 12.00.

Üks esitaja või kollektiiv võib Eesti Laul 2020 konkursile esitada kuni viis laulu. Viie laulu piirang kehtib ka autoritele. Tomi Rahula julgustab muusikuid esitama konkursile ka neid lugusid, mis varasematel aastatel pole võistlusele pääsenud ja senimaani avaldamata on. “Tuletan meelde Uku Suviste eelmise aasta laulu näitel, et lugu mis jääb ühel aastal joone alla, võib hiljem osutuda tõeliselt edukaks. Head laulukirjutajad, ärge kartke seega uuesti oma “vana” lugu esitada, kui tunnete, et see on seda väärt!” Originaalloominguna valminud sõnad ja muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud enne 01.12.2019.

Eesti Laul 2020 konkursile on oodatud nii eesti- kui ka võõrkeelsed lood. Osalustasu suurus sõltub tänavu loo esitamise tähtajast ja esitatava loo keelest. Esitades loo enne 1. novembrit, on eestikeelse laulu osalustasu 25 eurot ja võõrkeelse laulu osalustasu 75 eurot. Konkursi viimases faasis, 1. kuni 6. novembrini osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 50 ja 150 eurot.

2019. aastal valiti esmakordselt Eesti Laulu poolfinaalidesse 24 lugu, finaali jõudis neist 12. Ka Eesti Laul 2020 konkursilt valitakse žürii hääletuse tulemusena poolfinaalidesse 24 lugu, et anda võimalikult paljudele muusikutele platvorm oma loo esitamiseks elava publiku ees ja tagada lõppvõistlusele jõudvate laulude mitmekesisus.

“Loodame rohket osavõttu, sest tulemas on jälle live poolfinaalkontserdid ja suurejooneline finaal Saku Suurhallis!” ärgitab Tomi Rahula muusikuid aktiivselt konkursil osalema. Eesti Laulu finaal toimub 29. veebruaril 2020. aastal, poolfinaalid 13. ja 15. veebruaril. Eesti Laulu võitja sõidab Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele, mis toimub mais Rotterdamis, Hollandis.