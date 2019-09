Nõmme Majas avati Liia Lumilaiu maalinäitus

„Hea sõna levib – Nõmme Majja leiab tee üha enam kunstnikke, kes saavad oma suurepäraseid töid siin tutvustada,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. „Pea kaks aastat tagasi Nõmme Maja fuajees alustatud näituste korraldamisega on saadud kena hoog sisse. Sel korral on võimalus tutvuda Liia Lumilaiu maalidega, kes leidis tee Nõmme majja oma sõbranna Tiia Järvpõllu kaudu, kelle näitus oli Nõmme majas üleval juulikuus,“ lisas linnaosavanem.

Huvi kunsti vastu tärkas Liia Lumilaiul 12-aastaselt, kui ta selgrooaju põletiku tagajärjel halvatuks jäi ja haiglas olles pilte joonistama hakkas. Oma kunstiande kohta ütleb kunstnik ise, et kui inimeselt midagi ära võetakse, siis samas antakse ka midagi juurde. Suurem osa Liia töid on valminud kunstiringides, talle meeldib kõige rohkem maalida õlivärvidega, samuti tulevad huvitavad maalid akrüülide ja pastellidega. Inspiratsiooni saab kunstnik ilusatest fotodest. Liia Lumilaiul on olnud tihe koostöö Nõmme kultuurikeskusega, kus ta peaaegu igal aastal on lastele jõulunäidendiks kostüümid selga õmmelnud.