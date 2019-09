Palju pahandust pulmadega

Teadagi, et ülirikkad pole just päris normaalsed inimesed. Õuduskomöödias «Pulmaöö peitusemäng» saab see tõdemus hoopis uue tähenduse, kui orvuna sirgunud tagasihoidlik Grace abiellub lauamänguimpeeriumi pealt hiigelvaranduse teeninud Le Domas'de perekonna noorima võsukese Danieliga. Pidu jääb aga üürikeseks, sest pere rituaalid muutuvad pimeduse saabudes üha pöörasemaks.