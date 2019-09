Narva pisaraid ei usu

Narva on kultuuririndel viimastel aegadel mitut puhku päris hästi pildile pääsenud, kuid kippunud sealt kahjuks ikkagi vaikselt välja vajuma. Läinud nädalal sai selgeks, et kahe hobuse võidujooksus Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna tiitlile tuleb Narval leppida teise kohaga. Mis on vastast arvestades minu meelest igati ootus- ja mõistuspärane.