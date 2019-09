Vallatledes võidetud surm?

«Stabat Mater» väljendab segakoori ja keelpilliorkestri kaudu Jumalaema leina Jeesus Kristuse risti all. See on kurbus, mis ometi ületab inimliku emotsiooni, olles suunatud ülestõusmise ootusele, lunastuse lootusele, palvele, et «kui mu ihu kord sureb, anna, et mu hing kantaks Paradiisi kirkusse». Nagu Pärdile omane, on ka selles teoses saavutatud ülim lihtsus. See lunastus ei ole mitte ainult eos võimalik, vaid ka tegelikult tajutav, kui mitte igas hetkes ja paigas maa peal, siis kindlasti Noblessneri saalis muusikat kuulates. Maine kurbus täis lootust, avarust ja avatud lõpmatust.