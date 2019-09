Tallinnas tuleb rahvusvaheline teatrilaboratoorium.

Laboratooriumi töös osalevad ka näidendite autorid, kes saabuvad siia proovide lõpusirgel, et lavastuseskiiside väljatoomise protsessis ka ise osaleda. Pärast iga lavastuseskiisi esitamist publikule on plaanis avatud vestlusring koos laboratooriumi kuraatori, tuntud vene teatrikriitiku ja Kuldse Maski festivali eksperdi Kristina Matvienkoga.

Teatrilaboratoorium «Kaasaaegne venekeelne dramaturgia noorte Eesti lavastajate eskiisides» kutsuti ellu festivali Kuldne Mask Eestis traditsioonilise off-programmi raames. Ettevalmistavas etapis otsiti vene keeles kirjutavate autorite sulest ilmunud kõige värskemaid ja kõnekamaid, ühiskonnas resonantsi esile kutsunud näidendeid. Venemaa partnerid esitasid Eesti poolele ülevaate viimase aja parimatest draamatekstidest, mida on tutvustatud erinevate laboratooriumide ning lugemiste raames. Mõned neist näidenditest on hiljuti ka lavale jõudnud.

Eestisse saadeti 21 teksti, mille seast valiti välja 10 näidendit. Valiku tegi ekspertgrupp koosseisus Svetlana Jantšek (Kuldne Mask Eestis direktor), Filipp Loss (Vene Teatri kunstiline juht) ning teatrikriitik Jaak Allik. Sõelale jäänud 10 teatriteksti pakuti välja noortele Eesti lavastajatele, kes soovisid osaleda laboratooriumis. Pärast näidenditega tutvumist valisid lavastajad välja 5 teksti ning just nende põhjal sünnivad kuu aja jooksul lavastuseskiisid.

Kaks näidendit lavastatakse vene keeles: Mihhail Durnenkovi «Utoopia» lavastab Karl Laumets koos Vene Teatri näitlejatega ning Dmitri Danilovi näidendi «Serjoža on täitsa tobu» valis välja Karl Sakrits, kes toob eskiisi välja koos Viljandi Kultuuriakadeemia hiljuti lõpetanud venekeelt emakeelena kõnelevate noorte näitlejatega. Helena Kesonen, Johan Elm ja Peep Maasik teevad lavastuseskiisid koos eesti näitlejatega.

«Meie eesmärk on aidata kaasa tänapäeva vene dramaturgia jõudmisele ka Eesti teatrilavadele, tutvustada teatrikülastajatele, nii eesti- kui venekeelsetele, selle valdkonna kõige säravamaid ja olulisemaid töid» - räägib festivali Kuldne Mask Eestis direktor Svetlana Jantšek.

Laboratooriumi korraldajad loodavad, et projekti raames saavad noored teatritegijad endale uusi olulisi kontakte. Lavastuseskiiside loomeprotsess on ka hea pinnas värsketele ideedele ning impulssidele uute lavastuste loomisel ja näidendite kirjutamisel. Laboratooriumi programmi valitud näidendite autorid on Dmitri Danilov, Mihhail Durnenkov, Konstantin Stešik, Andrei Ivanov, Pavel Prjažko.