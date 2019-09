Fine5 uue hooaja avab koostöö läti koreograafiga

See on audio-kinesteetiline installatsioon 12-le käele füüsilisest ja vaimsest puudutusest ning selle vastuvõtust. Idee autor Olga Zitluhina küsib, kas jõuame kiiresti mööduva elu jooksul kedagi päriselt puudutada või oleme kontaktis pigem ekraanidega? Kas jõuame aru saada, mida tähendab päriselt teise inimese puudutus, mis läbistab keha ja vaimu ning kuidas puudutada Igavikku endas? Inspiratsiooni allikaks on inimese käed, mis loovad, armastavad, otsivad, ekslevad, lõhuvad...

Kontseptsiooni autor Olga Zitluhina on Läti kõige tuntum kaasaegse tantsu eestvedaja, tantsija ja pedagoog. Ta juhib Läti Kultuuriakadeemia kaasaegse tantsu õppekava ning Riia kaasaegse tantsu festivali "Laiks Dejot". 1996-2012 juhtis Zitluhina kaasaegse tantsu truppi, luues sellele 20 lavastust, mida näidati 18 riigis. See on talle esimene kord lavastada Eestis.

Koreograafia on Olga Zitluhina loonud koos tantsijate Argo Liigi, Helen Reitsniku, Olga Privise, Richard Beljohini, Simo Kruusemendi ja Tiina Olleskiga. Kostüümikunstnik on Kirill Safonov, valgusmeister Ants Kurist, helikujundaja Valentin Siltsenko ja konsultant Renee Nõmmik. Lavastust mängitakse veel 10., 11., 16., 20., 23. ja 27. septembril kell 19 Sakala 3 teatrimajas.

Fine5-i eelmise hooaja lavastustest saab sel sügisel näha Iisraeli lavastajate Stav Marini ja Neta Weineri loodud „Generatsioonid“, mis etendub näiteks ka Draamamaa. Weekend festivalil ja detsembris on lavastus kutsutud mainekale Iisraeli tantsufestivalile „Jerusalem Dance Week“. Tantsu, tehnoloogiat ja audiovisuaalkunsti siduv lavastus „Trisolde“, mida on edukalt esitatud juba Leedus ja Rootsis, etendub uuesti oktoobris Mustamäe uues kultuurikeskuses Kaja ning seejärel on see lavastus kutsutud rahvusvahelisele Venemaa kaasaegse tantsu festivalile Jekaterinburgi.

Oktoobris on ka Tallinna vaatajatel esmakordselt võimalus näha EV100 teatrite ühistöö raames Rakvere Teatri ja Fine5 Tantsuteatri ühislavastust „Puudutada kuud“, mida mängitakse Tallinnas Vene Teatris 8. ja 12. oktoobril. Lisaks toimuvad etendused ka Rakvere teatris.

Tantsuteater jätkab uuel hooajal töötubade ja täiskasvanutele mõeldud kaasaegse tantsu õpitubade läbiviimistega ning osalemist rahvusvahelistes tantsukunsti koostöövõrgustikes. Fine5-i üheks eesmärgiks on sarnaselt teiste Eesti väiketeatritega jääda püsima kultuurpoliitilistes tõmbetuultes ja jätkata professionaalset tööd tantsuteatrina.