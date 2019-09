Ugala teater avab 100. hooaja teatraalse peoga

Peoõhtu peaesineja on kõrge kullaprooviga pop-rock ansambel Mahavok, kes astub Ugalas üles tantsulise erikavaga, mis viib publiku ajarännakule Mahavoki parimate palade saatel. Solistidena esinevad Anet Vaikmaa ja Marten Kuningas.

Peoliste tantsutamise eest hoolitsevad sel õhtul tantsulaagri eestantsijad. Tantsulaager on pöörase nüansiga tantsupidu, kus tantsitakse muusikavideote järgi ja eestantsijatega, kelleks on koreograafid-tantsijad Britt Kõrsmaa, Märt Agu ja Oliver Soomets. Üllatuskülalistena on ette tantsimas ka Ugala näitlejad.