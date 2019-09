Vaimukas vaade ajatule absurdile

Praeguste noorte näitlejate karakteriloome on läbimõeldud, tähelepanelikult on välja mängitud nii rüht kui miimika. Vaid dialoogis kumab kohati läbi õpikulikkus. Esialgu on selles veidi puudu loomulikkusest: kõnelejaiks on tegelasi kujutavad näitlejad, mitte veel tegelased ise.

Humoorikas vaatenurk

«Godot’d oodates» võiks olla ka tõeliselt masendav lavastus, eelduse selleks loob juba hall värviskaala, külm kuuvalgus ja eksistentsiaalne äng, mis lavalt koomikaga vaheldumisi vastu vaatab.

Lavaka tudengite lavastuses on aga otsustatud esiplaanil hoida just humoorikat vaatenurka. See passib noorusliku energiaga hästi kokku ja kuigi lavastust ei saa pidada komöödiaks, on see siiski pigem meelelahutus kui melanhoolne kurbmäng.