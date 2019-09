Filmimuuseumis alustab pühapäevane lastekino

Septembrist detsembrini on pühapäeviti kell 12 väikesed ja suuremad filmisõbrad oodatud Filmimuuseumi (Pirita tee 56) kinosaali, et koos filme vaadata. Septembrikuu filmid on looduse ja loomade päralt, oktoobris ja novembris näidatakse Astrid Lindgreni raamatute ekraniseeringuid ning detsembris näeb nii jõulu- kui talvelugusid.