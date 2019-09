Vaba Lava toob septembris lavale kaks uut lavastust

«Elagu elu, mis põletab rinda» on viimane lavastus 2017/2019 kuraatoriprogrammi raames, mille projektid valisid välja José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Prantsuse-belgia lavastaja Armel Rousseli ja eesti näitleja Jarmo Reha koostöös valmiv dokumentaallavastus kujutab endast teist osa tetraloogiast, mille esimeseks lavastuseks ja inspiratsiooniallikaks järgmistele oli Vaba Lava 2017/2018 hooaja kuraatoriprogrammis etendunud Frank Wedekindi «Kevadine ärkamine». Kuigi tänapäeva vaated seksuaalsusele ja moraalile on muutunud, olles mõjutatud uutest tehnoloogiatest ja piiramatust ligipääsust internetipornole, leiab lavastaja, et «Kevadise ärkamise» teemad on jätkuvalt aktuaalsed ja intrigeerivad.