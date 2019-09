Tommy Cashi ja Rick Owensi ühisnäitus on avatud veel viimaseid nädalaid

Kumu kunstimuuseumis on veel viimaseid nädalaid avatud kaasaegse visuaalkultuuriga tegelev näitus „Tommy Cash ja Rick Owens. Süütud ja neetud“ (kuraator Kati Ilves). See on erakordne võimalus näha maailmakuulsa moelooja Rick Owensi (1962) ja Eestist pärit laia rahvusvahelise haardega räppari Tommy Cashi (1991) loomingut ühes näituseruumis. Näitus jääb huvilistele avatuks kuni 15. septembrini.