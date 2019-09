Kristiina Ehin ja Eeva Talsi hakkavad Pärimusmuusika Lõikuspeol juuri jootma

Suvisel festivalil käinud rahvusvaheliselt tuntud jutuvestja, poeet ning muusik Tuup, kes professionaalse jutuvestmisega tegelenud juba enam kui 30 aastat, tuleb Viljandisse spetsiaalselt Lõikuspeoks valmiva uue kavaga. Nii on põhjust Tuupi kuulama tulla ka neil, kes Viljandi pärimusmuusika festivali ajal saali mahtusid ja juba jutuvestja etteastest osa said.

Suvisel folgil esitletud eriprogrammiga "Juurte jootmine" astuvad Lõikuspeol üles Kristiina Ehin, Eeva Talsi ja Karoliina Kreintaal, et otsida üheskoos vastuseid küsimusele, millised lood ja laulud sobivad jootma juuri, mille pärimus algab Põhjasõja aegadel mütoloogiliste lugudega, mis on suusõnaliselt edasi kandunud, kestnud läbi erinevate riigivõimude ja sõdade, küüditamise ja ärkamisaja, jõudnud meieni välja ja ulatuvad loodetavasti ka edasi. Karoliina Kreintaal astub koos Lee Tauli ning Sänni Noormetsaga lavale ka teise eriprojektiga "Ruhnu lood", milles võetakse ette Ruhnu pärimus ja viisid. Kolmikul ilmub peagi samanimeline plaat, mille esmaesitlus toimub Lõikuspeol.

Lõikuspeo programmijuhi Tarmo Noormaa sõnul on tänavuse sügisese festivali kava tõesti viimase Viljandi pärimusmuusika festivali lõikus. "Suvisel festivalil juhtus mitmel korral nii, et kõik soovijad ei mahtunud kontserdipaika ära. Välja olid müüdud "Juurte jootmine" ja jutuvestja Tuupi mõlemad ülesastumised. Duo Ruut kontserdi eel ulatus soovijate järjekord mitmesaja meetrini. Ka Puuluup tõi Kaevumäe pilgeni täis. Et tegemist oli täiesti suurepäraste kavade ja kontsertidega, mis kannavad väga hästi edasi juulikuise festivali teemat "Hea lugu" ning mille kohta kuulsime kiitvaid sõnu paljudelt, kes kontsertpaikadesse kuulama pääsesid, otsustasime nad kõik Lõikuspeole tagasi kutsuda ja huvilistele veelkord võimaluse anda," räägib Noormaa. “Tänavuse Lõikuspeo programmi on paigutatud ka mitu noort pärimusbändi, kes tulevad suure tahtmise ja võimsa hooga ja ilmselt müüvad saalid täis juba järgmistel Viljandi pärimusmuusika festivalidel. Soovitan neile kindlasti kõrv peale panna!” lisab Noormaa.