Underground-klubi HALL ravib kreeni kistud ühiskonda

Klubi rahvusvahelisele edule ning maailma klubiskeenedel esinevate DJde Tallinnasse tulekule on kahtlemata kaasa aidanud tõsiasi, et mainekas elektroonilise muusika ajakiri MixMag nimetas selle juba esimesel tegutsemisaastal maailma parimaks uueks peopaigaks – kõrvuti sarnaste klubidega Amsterdamis, Beirutis, Ibizal, New Yorgis, Melbourne’is, Londonis, Pariisis, Sydneys. «Saad aru, need on klubiskeene mõttes maailmalinnad… Ja siis järsku meie, samas reas suurtega!» vaimustub Natale. Kes HALLis käinud, see teab, et klubi feeling ja isegi kodukord, mis keelab igasuguse fotojäädvustuse, ongi omane pigem suurtele klubiskeenedele, neist tuntuim on Berghain Berliinis. Muide, Berghain võttis HALLiga ise ühendust ja pakkus neile enda resident-DJsid esinema.