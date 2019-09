Kummituslikud kukekommid ilusa pildiga karbis 

Ühest küljest pole pühendumine peaasjalikult põnevike, müsteeriumide ja krimilugude teatraliseerimisele – nagu teater lubab – kaugeltki mingi loomingut kitsendav lubadus, sest see valdkond toodab ennast juba ise, ja pealegi võib jõhkra ulme-õudusmüsteeriumina näha kasvõi «Punamütsikest».

Problemaatiline on asja teine külg – ja siin komistab ilmselgelt suur osa maakera teatritest –, kuidas hoida või tekitada põnevus teatrisaalis, siin ja praegu, kui ühed näitavad ja teised vaatavad. Pean silmas just põnevust vaatajate vaatevinklist, sest lavalolek on ilmselt juba eos adrenaliinirikkam kui hämaras teiste seas istumine.