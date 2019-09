Andres Puustusmaa ei kavatse kõigile meeldida

Mida peaks Eestis selleks tegema, et saada 15-aastane vanglakaristus?

Ma tahtsin tegelikult eluaegset anda, aga seaduse järgi vist ei saa. Pätt on pätt ja peab kinni istuma. Ta on ohtlik. Aga kui palju meis igaühes seda pätti on, nagu sellest filmist välja tuleb, see on igaühe enda otsustada. Kuidas mõistab ta kohut enese, mitte teiste üle. Moraalijutt võib kõlada ümmarguselt, aga ma ei arva, et seda peaks häbenema või vältima. Muidugi on see film allegooriline, aga selgesti mõistetav küllalt laiale publikule, kui nad viitsivad minna, maha istuda ja süveneda. Saavad ka naerda, seal on küllalt seda, mis lõbusaks teeb.

Öeldakse, et filmitegija on just nii hea kui tema viimane film. Kui hea on Puustusmaa pärast «Kohtuniku» esilinastust?

Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida. Minule meeldib oma filmidest kõige rohkem hoopis üks lühifilm, mida Eesti vaataja eriti näinud ei ole. See on «Rändavad juured» (2018, lühifilm rahvusvahelises kassetis «Libertas» – toim). Seda ma pean õnnestunuks – või noh, kordaläinud filmiks.

Kuidas ja millest sündis «Kohtunik»?