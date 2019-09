Carolina Pihelga hargnevate teede aed

Aga hargnemistöö on Pihelgas sedapuhku juba väga hästi ära teinud, mida võiksin veel lisada? Ehk seda, et hoolimata sellest, mis ma nüüd siin edaspidi kirjutan, on see raamat selge ja arusaadav – selge ja arusaadav selles mõttes, et ta on ilma kaunistusteta, puhas tähendus(t)e loomine; kui kummalisi seoseid ja naabrusi siin ka ei leiduks, miski pole meelevaldne. Mina lihtsalt üritan aru saada, kuidas ta seda teeb, ja see on loomu poolest palju segasem asi kui valmis luuletus.