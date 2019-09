Vikerkaar loeb. Ajalugu kui termodünaamiline loomislugu

Suurajalugu pole ei midagi vähemat kui soov kirja panna universumi ajalugu selle sünnist tänapäevani. Kui traditsiooniline ajalookirjutus piirdub parimal juhul viimase 7000 aastaga („ajalugu algab Sumeris“, nagu teatas kunagi üks populaarne ajalooraamat), siis suur­ajalugu hõlmab 13,8 miljardit aastat. Või nagu Christian ise oma haaret seletab: „Et mõista inimsoo ajalugu, tuleb aru saada, kuidas säärane kummaline liik välja arenes; see tähendab, et tuleb tundma õppida elu arenemist Maal; mis nõuab planeedi arenguloo tundmaõppimist; mis nõuab tähtede ja planeetide arenguloo tundmaõppimist; mis nõuab omakorda universumi arenguloo tundmist.“ (lk 8)

Selline ajaline haare tähendab ajalookirjutuse radikaalset reformimist. Esiteks on selge, et suurajalugu saab olla üksnes interdistsiplinaarne, see ei põhine ainult ajaloolistel oskusteadmistel, vaid peab suutma hõlmata ka arheoloogilisi, antropoloogilisi, astronoomilisi, bioloogilisi, geneetilisi, geoloogilisi jne teadmisi. Teiseks ei ole suurajalugu enam rangelt inimeste ajalugu, vaid pigem on inimliik suurte kosmoloogiliste, geoloogiliste, bioloogiliste jne protsesside kaasnähe, isegi kui inimeste roll on nendes protsessides muutunud viimasel mõnel sajandil aina suuremaks.